Україна може стати одним з головних експортерів чистої енергії до ЄС, - Тімченко

Україна має потенціал стати ключовим експортером чистої енергії до Європейського Союзу. Причому країна має унікальні переваги в цьому контексті.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, пише РБК-Україна з посиланням на інтервʼю виданню Forbes .

"Поєднання атомної та зеленої енергетики робить Україну одним із ключових постачальників чистої енергії для Європи - те, що зараз там вкрай необхідно", - сказав він.

Тімченко пояснив, що в цьому контексті Україна має унікальні переваги. Зокрема, в країні простіше регулювання, ніж в Європі, що дозволяє швидше будувати нові потужності.

Він додав, що наразі Україна має близько 650 МВт експортних потужностей, що є малою часткою від потенціалу.

"Розширення пропускної здатності потребує співпраці з ENTSO-E та реконструкції старих ліній передачі, що могло б в рази підвищити експортний потенціал. Чому це важливо для Європи? Бо Україна вже сьогодні має бути частиною нової архітектури енергобезпеки ЄС, і це має враховуватися у стратегічних планах", - підкреслив Тімченко.

