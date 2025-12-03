ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Французские компании имеют значительные возможности в развитии энергетики Украины - Тимченко

Среда 03 декабря 2025 15:35
UA EN RU
Французские компании имеют значительные возможности в развитии энергетики Украины - Тимченко Фото: встреча главы ДТЭК Максима Тимченко с послом Франции Гаэлем Вейсьером (linkedin.com/maxim-timchenko
Автор: Сергей Новиков

Развитие украинской энергосистемы открывает большие возможности для французских компаний.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на встрече с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером.

Тимченко подчеркнул, что в условиях постоянных обстрелов РФ энергосистемы Украины, поддержка Франции никогда не была столь важна.

На прошлой неделе глава ДТЭК встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером. В ходе встречи они обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества Украины и Франции.

"Я подчеркнул, что украинский рынок также является большой возможностью для ведущих французских компаний мира, поскольку набирает обороты задача построения более мощной и чистой энергетической системы для Украины", - заявил Тимченко.

Он отметил, что ДТЭК ищет все возможности для расширения партнерств в развитии восстановительной генерации и систем накопления энергии.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

Напомним, Максим Тимченко также заявлял, что у Украины есть потенциал стать ключевым экспортером чистой энергии в ЕС. Причем у страны есть уникальные преимущества в этом контексте.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Ринат Ахметов Франция Энергетики
Новости
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев