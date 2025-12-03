Французские компании имеют значительные возможности в развитии энергетики Украины - Тимченко

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на встрече с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером.

Тимченко подчеркнул, что в условиях постоянных обстрелов РФ энергосистемы Украины, поддержка Франции никогда не была столь важна.

На прошлой неделе глава ДТЭК встретился с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером. В ходе встречи они обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества Украины и Франции.

"Я подчеркнул, что украинский рынок также является большой возможностью для ведущих французских компаний мира, поскольку набирает обороты задача построения более мощной и чистой энергетической системы для Украины", - заявил Тимченко.

Он отметил, что ДТЭК ищет все возможности для расширения партнерств в развитии восстановительной генерации и систем накопления энергии.