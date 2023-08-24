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У Франції заявили про "обґрунтовані сумніви" щодо причин аварії літака Пригожина

Четвер 24 серпня 2023 10:35
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У Франції заявили про "обґрунтовані сумніви" щодо причин аварії літака Пригожина Фото: ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Франції заявили, що існують "обґрунтовані сумніви" щодо причини авіакатастрофи, в якій, ймовірно, загинув ватажок ЧВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Ми ще не знаємо обставин цієї катастрофи. У нас можуть бути деякі обґрунтовані сумніви", - заявив речник уряду Олів'є Веран в інтерв'ю телеканалу France 2.

Відповідаючи на запитання про заяву президента США Джо Байдена про те, що в Росії "мало що відбувається, за чим не стоїть Путін", Веран погодився, що "як правило, це правда, яку можна встановити".

Веран додав, що Пригожин був людиною, яка виконувала брудну роботу Путіна. За його словами, те, що він зробив, невіддільне від політики диктатора, який поклав на нього відповідальність за зловживання на посаді керівника "Вагнера".

"Пригожин залишає після себе братські могили. Він залишає після себе безлад по всій земній кулі, я маю на увазі Африку, Україну і саму Росію", - додав речник уряду Франції.

Аварія літака Пригожина

Вчора у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація повідомила, що серед пасажирів значився й Пригожин.

Офіційно смерть ватажка вагнерівців не підтвердили, але російське агентство "Интерфакс" повідомило, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

Деякі так звані російські "воєнкори" вважають, що літак могли збити засоби ППО. До того ж, західний чиновник розповів Financial Times, що має дані про збиття бізнес-джета російською ЗРК.

Детальніше про те, що відомо про катастрофу літака Пригожина, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Євген Пригожин ПВК Вагнера Франція
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