Во Франции заявили об "обоснованных сомнениях" по поводу причин аварии самолета Пригожина

Во Франции заявили, что существуют "обоснованные сомнения" по поводу причины авиакатастрофы, в которой, вероятно, погиб главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

"Мы еще не знаем обстоятельств этой катастрофы. У нас могут быть некоторые обоснованные сомнения", - заявил спикер правительства Оливье Веран в интервью телеканалу France 2.

Отвечая на вопрос о заявлении президента США Джо Байдена о том, что в России мало что происходит, за чем не стоит Путин, Веран согласился, что "как правило, это правда, которую можно установить".

Веран добавил, что Пригожин был человеком, который выполнял грязную работу Путина. По его словам, то, что он сделал, неотделимо от политики диктатора, возложившего на него ответственность за злоупотребление в должности руководителя "Вагнера".

"Пригожин оставляет после себя братские могилы. Он оставляет после себя беспорядок по всему земному шару, я имею в виду Африку, Украину и саму Россию", - добавил спикер правительства Франции.

Авария самолета Пригожина

Вчера в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился и Пригожин.

Официально смерть главаря вагнеровцев не подтвердили, но российское агентство "Интерфакс" сообщило, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

Некоторые так называемые российские "военкоры" считают, что самолет могли сбить средства ПВО. К тому же, западный чиновник рассказал Financial Times, что располагает данными о сбитии бизнес-джета российской ЗРК.

Детальнее о том, что известно о крушении самолета Пригожина, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.