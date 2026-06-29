У Франції назвали США винними у смертельній спеці в Європі

Така заява пролунала після хвилі глузувань американців через відсутність кондиціонерів у багатьох французьких будинках.

Чому у Франції згадали про США

Заступниця мера Парижа з міжнародних відносин Одрі Пульвар відреагувала на дописи американських туристів, експатів і користувачів соцмереж, які висміювали французів через відсутність кондиціонерів.

Посадовиця наголосила, що така критика є недоречною, адже США залишаються одним із найбільших джерел викидів парникових газів.

"Як друга за величиною країна-джерело викидів парникових газів у світі, ви несете значну відповідальність за глобальне потепління та наслідки, які ми, у Франції, зараз відчуваємо”, - наголосила Одрі Пульвар.

Вона також зазначила, що близько 90% американських міст широко використовують кондиціонери, які теж впливають на довкілля.

"Тож, будь ласка, досить лекцій. Просто почніть робити свою справу. З повагою", - заявила посадовиця.

Французи змінюють ставлення до кондиціонерів

За даними The Telegraph, кондиціонери мають лише близько чверті французьких домогосподарств. Протягом багатьох років у країні до них ставилися стримано через екологічні міркування.

Втім, рекордна спека останніх днів змінила ситуацію. У багатьох магазинах швидко розкупили портативні кондиціонери, а покупці вишиковувалися в черги, щоб придбати техніку одразу після нового завезення.