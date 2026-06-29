Во Франции назвали США виновными в смертельной жаре в Европе

Во Франции считают, что Соединенные Штаты частично ответственны за рекордную жару, охватившую европейские страны
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Такое заявление прозвучало после волны насмешек американцев из-за отсутствия кондиционеров во многих французских домах.
Заммэра Парижа по международным отношениям Одри Пульвар отреагировала на сообщения американских туристов, экспатов и пользователей соцсетей, которые высмеивали французов из-за отсутствия кондиционеров.
Чиновница подчеркнула, что такая критика неуместна, ведь США остаются одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов.
"Как вторая по величине страна-источник выбросов парниковых газов в мире, вы несете значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы, во Франции, сейчас ощущаем", - подчеркнула Одри Пульвар.
Она также отметила, что около 90% американских городов широко используют кондиционеры, тоже влияющие на окружающую среду.
"Поэтому, пожалуйста, достаточно лекций. Просто начните делать свое дело. С уважением", - написала чиновник.
По данным The Telegraph, кондиционеры располагают лишь около четверти французских домохозяйств. В течение многих лет в стране к ним относились сдержанно из-за экологических соображений.
Впрочем, рекордная жара последних дней изменила ситуацию . Во многих магазинах быстро раскупили портативные кондиционеры, а покупатели выстраивались в очереди, чтобы купить технику сразу после нового завоза.
Напомним, недавно министр энергетики США Крис Райт высмеял жару в Европе и заявил, что холод уносит больше человеческих жизней.
Недавно правительства Великобритании, Франции, Испании и Италии предупреждали своих граждан об угрозе их жизни. Впрочем, американский министр выступил с принципиально иной оценкой ситуации.
В мае Европапережила одно из самых жарких май за всю историю наблюдений - в ряде стран Западной Европы побиты температурные рекорды на фоне аномально ранней волны жары.
Уже в июне континент накрыла новая волна – температура во многих странах превысила +40°C. Рекорды обновили Германия, Чехия, Польша и Венгрия.
Жара вызвала проблемы с транспортом исоздала дополнительную нагрузку на энергосистемы.