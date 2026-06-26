ЄС закликають до екстреного саміту через спеку в Європі

Європейська партія "зелених" закликала провести екстрений саміт глав держав і урядів Європейського Союзу через хвилю аномальної спеки, яка накрила значну частину континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами представників партії, лідери ЄС мають терміново обговорити посилення захисту населення від екстремальних температур та зміцнення кліматичної політики блоку.

Цього тижня країни Західної Європи зіткнулися з рекордною спекою. У низці держав температура повітря наблизилася до позначки 40 градусів або навіть перевищила її.

Особливе занепокоєння викликають високі нічні температури, які збільшують ризики для здоров'я людей. За прогнозами синоптиків, хвиля спеки найближчими днями зміститься на схід Європи, зокрема в бік Польщі.

Спека як наслідок зміни клімату

У "зелених" наголосили, що екстремальні погодні явища стають дедалі частішими та інтенсивнішими через зміну клімату. Водночас у партії розкритикували останні кроки ЄС щодо послаблення окремих елементів Європейського зеленого курсу, які були спрямовані на підтримку конкурентоспроможності економіки.

На тлі спеки в різних країнах Європи вже фіксуються серйозні наслідки. У Франції через високі температури було закрито тисячі шкіл, а в Італії та Іспанії повідомляють про жертви, пов'язані зі спекою. Також через погодні умови виникають проблеми в роботі транспорту та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, що черговий саміт Європейської ради відбувся у Брюсселі 18-19 червня. Питання екстремальної спеки та адаптації до кліматичних змін не були серед основних пунктів порядку денного зустрічі.