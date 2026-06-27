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Міністр енергетики США висміяв "скиглення" Європи через спеку, - Politico

17:10 27.06.2026 Сб
3 хв
Що сказав Вашингтон Європі в розпал спеки?
aimg Валерія Абабіна
Міністр енергетики США висміяв "скиглення" Європи через спеку, - Politico Фото: В США применшили небезпеку спеки для Європи на тлі рекордних температур (Getty Images)
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На тлі рекордної спеки в Європі, яка загрожує життю людей, міністр енергетики США Кріс Райт закликав не перебільшувати її небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Що сказав Райт


Міністр енергетики США Кріс Райт, виступаючи на конференції Альянсу за відповідальне громадянство, де зібралися переважно консервативні діячі, багато з яких заперечують зміну клімату - зосередився на смертності серед європейців взимку 2022 року.

"Взимку завжди помирає більше людей, ніж влітку, бо холод - набагато більша причина смерті, ніж спека", - заявив він, зазначивши, що наслідки зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну "є руйнівними".


За данними видання, коментарі прозвучали на тлі офіційних попереджень урядів по всій Європі: рекордно високі температури цього тижня становлять загрозу для життя.

Хвиля спеки 2022 року забрала понад 60 000 людей на континенті. Через нинішню спеку закрилися школи, порушився транспортний рух і виникли проблеми з енергопостачанням. Близько 40 людей потонули у Франції, намагаючись охолонути.

Що кажуть кліматологи


"Неможливо порівнювати смертність від спеки та холоду - зв'язок між спекою та смертністю набагато пряміший, ніж з холодом", - заявила Фрідеріке Отто, професор кліматології Імперського коледжу Лондона.

За її словами, смертність від спеки різко зростає на Глобальному Півдні, зокрема в Африці.

Адміністрація Трампа скоротила програми, спрямовані на зменшення небезпеки спеки. Запропоновані заходи захисту працівників застопорилися в Управлінні з охорони праці та техніки безпеки.

На тлі зростання цін на електроенергію через війну в Ірані адміністрація також запропонувала повністю скасувати програму вартістю 4,5 млрд $ для допомоги малозабезпеченим з оплатою рахунків за опалення та охолодження.

Реакція Європи


Попри тиск Вашингтона, європейські політики кажуть, що це їх не зупиняє. Законодавці ЄС ведуть дебати щодо послаблення системи торгівлі викидами, а міністри енергетики блоку зустрілися в п'ятницю під тиском виробників нафти і газу, щоб пом'якшити закон про скорочення забруднення метаном.

Водночас Європа залишається залежною від США щодо природного газу, відмовляючись від російських поставок.
Міністр енергетики Великої Британії Мілібенд відповів прямо: "Коли Росія вторглася в Україну, дехто казав нам ігнорувати один шок, пов'язаний з викопним паливом, і повернутися до звичного життя. Тепер, зіткнувшись з другим шоком лише через чотири роки, ми чуємо ті самі аргументи. Ті, хто це каже, помиляються".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європа пережила один із найспекотніших травнів за всю історію спостережень. У Великій Британії, Франції, Ірландії та Португалії були оновлені національні температурні рекорди.

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