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У Європі через спеку стрімко подорожчала електроенергія

07:26 28.06.2026 Нд
2 хв
В скільки разів оператори ринку підняли вартість кіловата на годину?
aimg Пилип Бойко
Фото: спека у Європі (Getty Images)

Екстремальна спека в Європі спровокувала різкий дефіцит електроенергії та злет цін до багаторічних максимумів. Споживачі масово вмикають кондиціонери, тоді як енергосистема не витримує навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Велика Британія заплатила шалені гроші за імпорт світла. Ціна перевищила звичну в шість разів. Оператор системи віддав 470 фунтів стерлінгів за мегават-годину. Минулого року середня ціна у червні становила лише 71 фунт.

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Над країною застиг тепловий купол високого тиску, що майже зупинив вітер. Це вдарило по виробництву відновлюваної енергії.

Також дають збої газові станції дають збої. П’ять великих об'єктів у Британії були змушені скоротити потужність, адже висока температура повітря перешкоджає їхньому охолодженню.

Через це система втратила 2,5 гігавати. Такої енергії вистачило б для 2,5 мільйонів британських будинків.

Що з цінами на електрику у Франції та Німеччині

Франція теж має проблеми. Деякі атомні станції знизили потужність, тому що річкова вода стала занадто гарячою для охолодження реакторів. Екологічні норми забороняють скидати гарячу воду назад у річки. Це посилює дефіцит генерації на всьому континенті.

Тільки сонячна енергія тримає баланс. Безхмарне небо дозволило виробити близько 14 ГВт. Це приблизно 35% від загального обсягу генерації Британії. Проте ефективність панелей падає при сильному перегріві.

Найбільший ринок Європи - Німеччина - теж під ударом. Ціни там сягнули 545 євро за МВт-год. Це найвищий рівень з червня 2024 року.

У Франції ситуація не краща. Стовпчики термометрів там показують 43°C. Вартість електрики підскочила до 268 євро. Це максимум з серпня 2023 року. Європейські енергомережі працюють на межі можливостей.

Контекст новини

Європа весь червень переживає страшенну спеку. Напередодні Німеччина встановила новий історичний температурний рекорд - стовпчики термометрів підскочили до 41,5 градуси за Цельсієм.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Всесвітня метеорологічна організація попередила про високу ймовірність розвитку явища Ель-Ніньйо найближчими місяцями. За оцінками метеорологів, це може посилити ризик екстремальних погодних явищ у різних регіонах світу, зокрема хвиль спеки, посух і сильних опадів.

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