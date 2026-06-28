У Європі через спеку стрімко подорожчала електроенергія

Велика Британія заплатила шалені гроші за імпорт світла. Ціна перевищила звичну в шість разів. Оператор системи віддав 470 фунтів стерлінгів за мегават-годину. Минулого року середня ціна у червні становила лише 71 фунт.

Над країною застиг тепловий купол високого тиску, що майже зупинив вітер. Це вдарило по виробництву відновлюваної енергії.

Також дають збої газові станції дають збої. П’ять великих об'єктів у Британії були змушені скоротити потужність, адже висока температура повітря перешкоджає їхньому охолодженню.

Через це система втратила 2,5 гігавати. Такої енергії вистачило б для 2,5 мільйонів британських будинків.

Що з цінами на електрику у Франції та Німеччині

Франція теж має проблеми. Деякі атомні станції знизили потужність, тому що річкова вода стала занадто гарячою для охолодження реакторів. Екологічні норми забороняють скидати гарячу воду назад у річки. Це посилює дефіцит генерації на всьому континенті.

Тільки сонячна енергія тримає баланс. Безхмарне небо дозволило виробити близько 14 ГВт. Це приблизно 35% від загального обсягу генерації Британії. Проте ефективність панелей падає при сильному перегріві.

Найбільший ринок Європи - Німеччина - теж під ударом. Ціни там сягнули 545 євро за МВт-год. Це найвищий рівень з червня 2024 року.

У Франції ситуація не краща. Стовпчики термометрів там показують 43°C. Вартість електрики підскочила до 268 євро. Це максимум з серпня 2023 року. Європейські енергомережі працюють на межі можливостей.