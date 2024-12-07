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У Франції відкрили Собор Паризької Богоматері після реставрації

Субота 07 грудня 2024 21:21
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У Франції відкрили Собор Паризької Богоматері після реставрації Фото: собор Нотр-Дам де Парі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Парижі відновив роботу Собор Паризької Богоматері. Церемонія відкриття відбулася через п'ять з половиною років після пожежі, яка значно пошкодила історичну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

На церемонії відкриття присутній безпосередньо президент Франції Еммануель Макрон, який після того, що сталося, пообіцяв відновити собор, а також інші лідери держав. Зокрема, президент України Володимир Зеленський та новообраний голова Білого дому Дональд Трамп.

"Наші собори теж смертні, але ми вибрали початок, волю, курс надії, поставивши собі за мету відновити Нотр-Дам де Парі ще красивішим за п'ять років", - заявив Макрон.

У ході своєї промови президент французької держави наголосив на братстві тих, хто пожертвував кошти на всіх континентах, усіх релігій, усіх станів, об'єднаних надією і возз'єднаних на відкритті. Також Макрон наголосив на братстві всіх тих, хто відновив собор.

Видання зазначає, що у пожертвуваннях на відновлення будівлі взяли участь 340 тисяч людей.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року в Соборі Паризької Богоматері сталася масштабна пожежа. Її гасили близько 14 годин і вона призвела до того, що історична будівля була серйозно пошкоджена. Ймовірною причиною називають проблему з електромережею.

Також зазначимо, що сьогоднішня церемонія відкриття стала приводом, під час якої президенти Еммануель Макрон (Франція), Володимир Зеленський (Україна) і Дональд Трамп (США) провели тристоронню зустріч.

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Франція Париж Еммануель Макрон
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