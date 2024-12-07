У Франції відкрили Собор Паризької Богоматері після реставрації

Сьогодні у Парижі відновив роботу Собор Паризької Богоматері. Церемонія відкриття відбулася через п'ять з половиною років після пожежі, яка значно пошкодила історичну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

На церемонії відкриття присутній безпосередньо президент Франції Еммануель Макрон, який після того, що сталося, пообіцяв відновити собор, а також інші лідери держав. Зокрема, президент України Володимир Зеленський та новообраний голова Білого дому Дональд Трамп.

"Наші собори теж смертні, але ми вибрали початок, волю, курс надії, поставивши собі за мету відновити Нотр-Дам де Парі ще красивішим за п'ять років", - заявив Макрон.

У ході своєї промови президент французької держави наголосив на братстві тих, хто пожертвував кошти на всіх континентах, усіх релігій, усіх станів, об'єднаних надією і возз'єднаних на відкритті. Також Макрон наголосив на братстві всіх тих, хто відновив собор.

Видання зазначає, що у пожертвуваннях на відновлення будівлі взяли участь 340 тисяч людей.