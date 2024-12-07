Во Франции открыли Собор Парижской Богоматери после реставрации

Сегодня в Париже возобновил работу Собор Парижской Богоматери. Церемония открытия состоялась спустя пять с половиной лет после пожара, который значительно повредил историческое здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

На церемонии открытия присутствует непосредственно президент Франции Эммануэль Макрон, который после произошедшего пообещал восстановить собор, а также другие лидеры государств. В частности, президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп.

"Наши соборы тоже смертны, но мы выбрали начало, волю, курс надежды, поставив перед собой цель восстановить Нотр-Дам де Пари еще более красивым за пять лет", - заявил Макрон.

В ходе своей речи президент французского государства подчеркнул братство тех, кто пожертвовал средства на всех континентах, всех религий, всех состояний, объединенных надеждой и воссоединившихся на открытии. Также Макрон подчеркнул братство всех тех, кто восстановил собор.

Издание отмечает, что в пожертвованиях на восстановление здание приняли участие 340 тысяч человек.