У Франції стюарда Єлисейського палацу викрили на обкраданні резиденції Макрона: що відомо

Цього тижня правоохоронці заарештували стюарда, який працював у Єлисейському палаці, звинувативши його в крадіжці столових приладів та елементів сервірування столу. Вартість вкраденого, як заявив головний стюард резиденції президента Франції Еммануеля Макрона, коливається від 15 до 40 тисяч євро.

Севрська фарфорова мануфактура, яка є офіційним постачальником палацу, повідомила про кілька зниклих предметів, які було виявлено на сайтах онлайн-аукціонів. Правоохоронці почали розслідування та досить швидко вийшли на одного зі стюардів резиденції.

Чоловік перебував у стосунках з менеджером компанії, яка займається онлайн-продажами. В обліковому записі підозрюваного на сайті аукціонів виявили виставлені на продажу лоти - попільнички "Французькі ВПС" та "Севрська мануфактура". Вони виготовлялися на замовлення Єлисейського палацу.

Після цього в особистій шафці стюарда, його автомобілі та будинку провели обшуки та знайшли понад 100 вкрадених предметів, в тому числі - мідні каструлі, севрський фарфор, статуетка Рене Лаліка та келихи для шампанського Baccarat.

Стюарда, менеджера та одного з одержувачів викрадених предметів затримали 16 грудня. Вилучені речі повернули до Єлисейського палацу. Перед судом підозрювані постануть вже 26 лютого 2026 року: їм загрожує до 10 років за ґратами та штраф у 150 тисяч євро.