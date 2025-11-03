Пограбування Лувру: коштовності викрали дрібні злодії з бідного передмістя Парижу

Гучне пограбування Лувру в Парижі, під час якого було викрадено історичні коштовності на суму 102 млн доларів, здійснила група дрібних злочинців, а не професійні мафіозі.

Про це заявила паризька прокурорка Лора Бекко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними слідства, троє з чотирьох імовірних злодіїв вже затримані, однак коштовності досі не знайдені. Підозрювані, за словами прокуратури, не схожі на учасників організованих кримінальних груп на кшталт персонажів із фільму "Одинадцять друзів Оушена". Йдеться про мешканців неблагополучних районів на півночі Парижа.

"Це не зовсім буденна злочинність… але це точно не рівень організованих злочинних угруповань", - наголосила прокурорка Лора Бекко.

Що відомо про підозрюваних

Серед затриманих - двоє чоловіків 34 та 39 років, яких підозрюють у безпосередньому проникненні до музею. Обидва проживають у передмісті Парижа Обервільє та частково визнали свою провину. 34-річного алжирця затримали в аеропорту, коли він намагався вилетіти на Батьківщину. Другий підозрюваний перебував під наглядом суду за попередні крадіжки.

Ще двох - 37-річного чоловіка та 38-річну жінку - затримали 29 жовтня. Чоловіка пов’язують з бандою за ДНК, виявленою в авто, використаному під час злочину. Він має 11 судимостей, зокрема за крадіжки та спробу пограбування банкомата. Підозрювана - його партнерка і мати їхніх дітей. Обоє заперечують причетність.

Французькі ЗМІ припускають, що зловмисники були не надто досвідченими, адже під час втечі вони впустили найдорожчу реліквію - корону імператриці Євгенії, а також залишили на місці злочину інструменти та рукавичку.

За даними поліції, щонайменше одна особа з групи досі перебуває в розшуку. Не виключено, що могли бути й інші спільники.