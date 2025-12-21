Во Франции стюарда Елисейского дворца уличили в обворовывании резиденции Макрона: что известно

На этой неделе правоохранители арестовали стюарда, работавшего в Елисейском дворце, обвинив его в краже столовых приборов и элементов сервировки стола. Стоимость украденного, как заявил главный стюард резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, колеблется от 15 до 40 тысяч евро.

Севрская фарфоровая мануфактура, которая является официальным поставщиком дворца, сообщила о нескольких пропавших предметах, которые были обнаружены на сайтах онлайн-аукционов. Правоохранители начали расследование и довольно быстро вышли на одного из стюардов резиденции.

Мужчина состоял в отношениях с менеджером компании, которая занимается онлайн-продажами. В аккаунте подозреваемого на сайте аукционов обнаружили выставленные на продажу лоты - пепельницы " Французские ВВС" и "Севрская мануфактура". Они изготавливались по заказу Елисейского дворца.

После этого в личном шкафчике стюарда, его автомобиле и доме провели обыски и нашли более 100 украденных предметов, в том числе - медные кастрюли, севрский фарфор, статуэтка Рене Лалика и бокалы для шампанского Baccarat.

Стюарда, менеджера и одного из получателей похищенных предметов задержали 16 декабря. Изъятые вещи вернули в Елисейский дворец. Перед судом подозреваемые предстанут уже 26 февраля 2026 года: им грозит до 10 лет за решеткой и штраф в 150 тысяч евро.