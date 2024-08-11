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У Франції за кілька годин до закриття Олімпіади евакуювали Ейфелеву вежу

Франція, Неділя 11 серпня 2024 17:21
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У Франції за кілька годин до закриття Олімпіади евакуювали Ейфелеву вежу Фото: Ейфелеву вежу евакуювали (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французька поліція евакуювала територію навколо Ейфелевої вежі. Це сталося після того, як правоохоронці помітили чоловіка, що піднімався на пам’ятку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Правоохоронці помітили, як вдень на 330-метрову вежу підіймався невідомий чоловік без сорочки. Незрозуміло, звідки він почав своє сходження, але його помітили прямо над олімпійськими кільцями, що прикрашають другу частину монумента, прямо над першим оглядовим майданчиком.

Поліція відпровадила відвідувачів із зони близько 15:00. Деяким відвідувачам, яких ненадовго заблокували на другому поверсі, дозволили вийти приблизно через 30 хвилин.

Зауважимо, що цьогоріч Ейфелева вежа була центральною частиною церемонії відкриття, а Селін Діон виконувала серенаду місту з одного з оглядових майданчиків.

Нагадаємо, що Україна завершила виступи на Олімпіаді-2024. РБК-Україна повідомило, хто зі спортсменів виборов олімпійську медаль та на якому місці Україна у медальному заліку.

Ми також писали, хто зі спортсменів нестиме прапор України на церемонії закриття.

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