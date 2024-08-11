У Франції за кілька годин до закриття Олімпіади евакуювали Ейфелеву вежу

Французька поліція евакуювала територію навколо Ейфелевої вежі. Це сталося після того, як правоохоронці помітили чоловіка, що піднімався на пам’ятку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Правоохоронці помітили, як вдень на 330-метрову вежу підіймався невідомий чоловік без сорочки. Незрозуміло, звідки він почав своє сходження, але його помітили прямо над олімпійськими кільцями, що прикрашають другу частину монумента, прямо над першим оглядовим майданчиком.

Поліція відпровадила відвідувачів із зони близько 15:00. Деяким відвідувачам, яких ненадовго заблокували на другому поверсі, дозволили вийти приблизно через 30 хвилин.

Зауважимо, що цьогоріч Ейфелева вежа була центральною частиною церемонії відкриття, а Селін Діон виконувала серенаду місту з одного з оглядових майданчиків.