Во Франции за несколько часов до закрытия Олимпиады эвакуировали Эйфелеву башню

Французская полиция эвакуировала территорию вокруг Эйфелевой башни. Это произошло после того, как правоохранители заметили мужчину, который поднимался на достопримечательность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Правоохранители заметили, как днем на 330-метровую башню взбирался неизвестный мужчина без рубашки. Непонятно, откуда он начал свое восхождение, но его заметили прямо над олимпийскими кольцами, украшающими вторую часть монумента, прямо над первой смотровой площадкой.

Полиция отправила посетителей из зоны около 15:00 часов дня. Некоторым посетителям, которых ненадолго заблокировали на втором этаже, позволили выйти примерно через 30 минут.

Заметим, что в этом году Эйфелева башня была центральной частью церемонии открытия, а Селин Дион исполняла серенаду городу с одной из смотровых площадок.