У Франції анонсували нову зустріч "Коаліції охочих", чекають на Зеленського

Україна зможе закуповувати військову техніку та озброєння у британських компаній за кошти європейської позики. Офіційне оголошення планують зробити 13 липня під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.

Україна разом із західними партнерами погодила план реагування на можливі порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Якщо воєнні дії продовжаться й після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил "Коаліції охочих".