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У Франції анонсували нову зустріч "Коаліції охочих", чекають на Зеленського

18:23 10.07.2026 Пт
2 хв
Що обговорюватимуть європейські партнери задля військової підтримки України?
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

13 липня у Парижі пройде зустріч щонайменше 25 глав держав та урядів. "Коаліція охочих" запланувала збільшити підтримку України та тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Єлисейського палацу, пише Le Monde.

Зеленський відвідає Францію

Президент України Володимир Зеленський перебуватиме у понеділок у Парижі на зустрічі "Коаліції охочих".

Мета - "досягти припинення вогню та відновлення» мирних переговорів у війні Росії проти України", йдеться у заяві французької адміністрації.

Нова зустріч "Коаліції охочих"

Коаліція, створена Францією та Великою Британією для надання військової підтримки та гарантій безпеки Україні, об'єднує 35 країн, переважно європейських.

До заходу також приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Саміт пройде у поєднанні з традиційним військовим парадом на Єлисейських полях на честь взяття Бастилії.

"Зустріч відбудеться у дуже сильний момент трансатлантичного зближення та єдності, а також при сприятливій динаміці для Києва", - зазначили в адміністрації президента Франції.

Україна зможе закуповувати військову техніку та озброєння у британських компаній за кошти європейської позики. Офіційне оголошення планують зробити 13 липня під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі.

Україна разом із західними партнерами погодила план реагування на можливі порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню. Якщо воєнні дії продовжаться й після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил "Коаліції охочих".

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Володимир ЗеленськийФранціяУкраїнаПарижКоаліція охочих