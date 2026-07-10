Україна купуватиме зброю у Британії за рахунок кредиту від ЄС, - Bloomberg

Україна зможе закуповувати військову техніку та озброєння у британських компаній за кошти європейської позики. ЄС та Британія вже вийшли на фінальний етап погодження відповідної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Деталі майбутньої угоди

За інформацією джерел видання, Брюссель і Лондон близькі до компромісу після багатомісячних переговорів.

Офіційне оголошення планують зробити вже наступного тижня - у понеділок, 13 липня, під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі, де братиме участь президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Умови співпраці передбачають наступний механізм:

Відсутність фіксованої плати для Лондона за доступ до програми

Фінансові внески Великої Британії відбуватимуться лише тоді, коли Україна безпосередньо укладатиме контракти з британськими фірмами

Розмір внеску залежатиме від вартості кожного окремого оборонного замовлення та відсоткових витрат

Особливо активно за швидке підписання угоди виступали Нідерланди. У ЄС переконані, що такий крок посилить інтеграцію оборонно-промислових комплексів України та Британії, а також спростить постачання зброї на фронт.

Чому це важливо для України

Рішення відкрити кредитні кошти для британського ринку стало примирливим кроком з боку ЄС. Раніше сторони не змогли домовитися про приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС SAFE вартістю 150 мільярдів євро через вимоги Брюсселя сплачувати фіксовану плату за доступ.

Нові домовленості вдалося фіналізувати цього тижня на полях саміту НАТО в Анкарі, де британський прем'єр Кір Стармер провів низку двосторонніх зустрічей.

Потреба в оперативному забезпеченні ЗСУ зброєю глибокого удару та системами ППО загострилася на тлі жорстоких російських атак на Київ та підготовки до важкої зими.

Що відомо про зміни в уряді Британії

Зазначається, що угоду планували оголосити пізніше на офіційному саміті Велика Британія-ЄС разом із рішенням про інвестиції в технологічний сектор. Проте плани довелося змінити через внутрішньополітичні процеси в Лондоні.

Прем'єр-міністр Кір Стармер йде у відставку. Вже 20 липня він має передати повноваження голови уряду колишньому меру Великого Манчестера Енді Бернему, який наразі збирає кандидатури для участі у внутрішньопартійних перегонах.