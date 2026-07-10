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Во Франции анонсировали новую встречу "Коалиции желающих", ожидают Зеленского

18:23 10.07.2026 Пт
2 мин
Что будут обсуждать европейские партнеры для военной поддержки Украины?
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

13 июля в Париже пройдет встреча не менее 25 глав государств и правительств. "Коалиция желающих" запланировала увеличить поддержку Украины и давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца, пишет Le Monde.

Зеленский посетит Францию

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в понедельник в Париже на встрече "Коалиции желающих".

Цель - "достичь прекращения огня и возобновления мирных переговоров в войне России против Украины", говорится в заявлении французской администрации.

Новая встреча "Коалиции желающих"

Коалиция, созданная Францией и Великобританией для предоставления военной поддержки и гарантий безопасности Украине, объединяет 35 стран, преимущественно европейских.

К мероприятию также присоединятся Молдова и Северная Македония.

Саммит пройдет в сочетании с традиционным военным парадом на Елисейских полях в честь взятия Бастилии.

"Встреча произойдет в сильнейший момент трансатлантического сближения и единства, а также при благоприятной динамике для Киева", - отметили в администрации президента Франции.

Украина сможет закупать военную технику и вооружение у британских компаний за средства европейского займа. Официальное объявление планируется сделать 13 июля во время встречи "Коалиции желающих" в Париже.

Украина вместе с западными партнерами согласовала план реагирования на возможные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня. Если военные действия продолжатся и после этого, предложение перейдет ко второму этапу вмешательства с использованием сил Коалиции желающих.

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