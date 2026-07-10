Во Франции анонсировали новую встречу "Коалиции желающих", ожидают Зеленского

Украина сможет закупать военную технику и вооружение у британских компаний за средства европейского займа. Официальное объявление планируется сделать 13 июля во время встречи "Коалиции желающих" в Париже.

Украина вместе с западными партнерами согласовала план реагирования на возможные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня. Если военные действия продолжатся и после этого, предложение перейдет ко второму этапу вмешательства с использованием сил Коалиции желающих.