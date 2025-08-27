Франція звинуватила Росію в тиску на слідство з підриву "Північних потоків"

Франція закликала Росію не втручатися у розслідування вибухів на "Північних потоках" і засудила удари російських військових по інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Росія 26 серпня ініціювала засідання Ради Безпеки ООН для обговорення перебігу розслідувань вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Під час засідання, представниця Франції звинуватила російську сторону в тиску на слідство щодо згаданих інцидентів.

"Німецькі, шведські та данські судові органи є незалежними. Їхні розслідування відповідають фундаментальним принципам верховенства права. Ми не можемо сказати, що їм бракує прозорості", - йдеться у заяві.

Делегація Франції наголосила, що Москва намагається відвернути увагу Радбезу ООН та світової спільноти від своїх дій та чинить тиск на слідчих.

Представниця країни зазначила, що нинішнє засідання "лише ілюструє готовність Росії відвертати увагу та ресурси Радбезу, а також міжнародної спільноти".

Вона додала, що Росія багато разів намагалася чинити тиск на німецьких слідчих, назвавши це неприпустимим.

Під час зустрічі учасникам нагадали, що прокуратури Швеції та Данії ще у лютому 2024 року завершили свої розслідування. Водночас, Німеччина продовжує роботу над справою і навіть затримала одного з підозрюваних.

"Ми також підкреслюємо суперечність між занепокоєнням Росії щодо атаки на європейську критичну інфраструктуру та продовженням її систематичних, умисних атак на цивільну інфраструктуру України", - йдеться у документі.

Франція зазначила, що міжнародне співтовариство прагне "досягти справедливого і тривалого миру", натомість Росія надалі провокує конфлікт і відволікає увагу.

"У той час, поки Україна демонструє готовність до переговорів, Росія знову намагається змістити фокус. Її єдина мета - продовжувати агресію", - йдеться у заяві делегації Франції.