Франция обвинила Россию в давлении на следствие о подрыве "Северных потоков"

Франция призвала Россию не вмешиваться в расследование взрывов на "Северных потоках" и осудила удары российских военных по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Россия 26 августа инициировала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения хода расследований взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В ходе заседания, представитель Франции обвинила российскую сторону в давлении на следствие по упомянутым инцидентам.

"Немецкие, шведские и датские судебные органы независимы. Их расследования соответствуют фундаментальным принципам верховенства права. Мы не можем сказать, что им не хватает прозрачности", - говорится в заявлении.

Делегация Франции подчеркнула, что Москва пытается отвлечь внимание Совбеза ООН и мирового сообщества от своих действий и оказывает давление на следователей.

Представительница страны отметила, что нынешнее заседание "лишь иллюстрирует готовность России отвлекать внимание и ресурсы Совбеза, а также международного сообщества".

Она добавила, что Россия много раз пыталась оказать давление на немецких следователей, назвав это недопустимым.

Во время встречи участникам напомнили, что прокуратуры Швеции и Дании еще в феврале 2024 года завершили свои расследования. В то же время, Германия продолжает работу над делом и даже задержала одного из подозреваемых.

"Мы также подчеркиваем противоречие между беспокойством России касательно атаки на европейскую критическую инфраструктуру и продолжением ее систематических, умышленных атак на гражданскую инфраструктуру Украины", - говорится в документе.

Франция отметила, что международное сообщество стремится "достичь справедливого и прочного мира", однако Россия в дальнейшем провоцирует конфликт и отвлекает внимание.

"В то время, пока Украина демонстрирует готовность к переговорам, Россия снова пытается сместить фокус. Ее единственная цель - продолжать агрессию", - отмечается в заявлении делегации Франции.