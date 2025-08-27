Франция обвинила Россию в давлении на следствие о подрыве "Северных потоков"
Франция призвала Россию не вмешиваться в расследование взрывов на "Северных потоках" и осудила удары российских военных по инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Россия 26 августа инициировала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения хода расследований взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
В ходе заседания, представитель Франции обвинила российскую сторону в давлении на следствие по упомянутым инцидентам.
"Немецкие, шведские и датские судебные органы независимы. Их расследования соответствуют фундаментальным принципам верховенства права. Мы не можем сказать, что им не хватает прозрачности", - говорится в заявлении.
Делегация Франции подчеркнула, что Москва пытается отвлечь внимание Совбеза ООН и мирового сообщества от своих действий и оказывает давление на следователей.
Представительница страны отметила, что нынешнее заседание "лишь иллюстрирует готовность России отвлекать внимание и ресурсы Совбеза, а также международного сообщества".
Она добавила, что Россия много раз пыталась оказать давление на немецких следователей, назвав это недопустимым.
Во время встречи участникам напомнили, что прокуратуры Швеции и Дании еще в феврале 2024 года завершили свои расследования. В то же время, Германия продолжает работу над делом и даже задержала одного из подозреваемых.
"Мы также подчеркиваем противоречие между беспокойством России касательно атаки на европейскую критическую инфраструктуру и продолжением ее систематических, умышленных атак на гражданскую инфраструктуру Украины", - говорится в документе.
Франция отметила, что международное сообщество стремится "достичь справедливого и прочного мира", однако Россия в дальнейшем провоцирует конфликт и отвлекает внимание.
"В то время, пока Украина демонстрирует готовность к переговорам, Россия снова пытается сместить фокус. Ее единственная цель - продолжать агрессию", - отмечается в заявлении делегации Франции.
Инциденты на "Северных потоках"
26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы. Из-за повреждений, магистрали полностью остановили работу.
Несколько европейских стран начали собственные расследования, однако виновные так и не были установлены.
По данным СМИ, за несколько дней до взрывов в районе инцидента находилось судно Andromeda. Его арендовала Польша, а владельцами были двое граждан Украины.
Согласно неофициальной информации, диверсии на газопроводах якобы организовали шесть человек.
21 августа 2025 года в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого власти Германии подозревают в организации взрывов.
На судебном заседании Кузнецов отверг обвинения в подрыве газопроводов и не согласился на экстрадицию в Германию. По его словам, во время взрывов он находился в Украине.
Следующее судебное заседание в деле пройдет 3 сентября.