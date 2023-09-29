Франція заявила, що буде "спільно виробляти чи купувати" зброю для України, - Міноборони

Під час зустрічі з Міністром оборони України Рустемом Умєровим Лекорню заявив, що наразі Франція навчила понад сім тисяч українських воїнів.

"Ми виконали наші цілі до кінця року. Більше семи тисяч українських солдатів були навчені у Франції (на французькій території або в Польщі). Це було або якесь загальне навчання, або спеціалізоване. Я хотів би повідомити, що навчання продовжуватимуться в тому ж самому обсязі", - заявив він.

Крім цього, Лекорню заявив, що було обговорене і "стратегічне питання" щодо спільного виробництва для потреб України.

"Зараз ми підходимо до такого незвичайного етапу у відносинах між нашими двома країнами, де ми разом дивимося, що ми можемо спільно виробляти чи спільно купувати", - зауважив міністр.

Допомога Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

Нещодавно вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Після цього президент України Володимир Зеленський провів ґрунтовні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили оборону, зернову угоду та питання гарантій безпеки для України.

А 28 вересня під час візиту Лекорню до Києва з ним зустрівся і Зеленський. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.