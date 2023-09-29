RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Франция заявила, что будет "совместно производить или покупать" оружие для Украины, - Минобороны

Фото: Себастьен Лекарня и Рустем Умеров (mil.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Франция будет и дальше оказывать военную поддержку Украине, в том числе, страны рассматривают возможности "совместно производить и покупать" вооружение.

Об этом заявил министр обороны Французской Республики Себастьен Лекорню, передает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Во время встречи с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым Лекорню заявил, что в настоящее время Франция научила более семи тысяч украинских воинов.

"Мы выполнили наши цели до конца года. Более семи тысяч украинских солдат были обучены во Франции (на французской территории или в Польше). Это было либо какое-то общее обучение, либо специализированное. Я хотел бы сообщить, что учения будут продолжаться в том же объеме", - заявил он.

Кроме этого, Лекорню заявил, что был обсужден и "стратегический вопрос" по совместному производству для нужд Украины.

"Сейчас мы подходим к такому необычному этапу в отношениях между двумя двумя странами, где мы вместе смотрим, что мы можем совместно производить или совместно покупать", - отметил министр.

Помощь Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.

А 28 сентября во время визита Лекорню в Киев с ним встретился и Зеленский. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция