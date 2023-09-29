Франция заявила, что будет "совместно производить или покупать" оружие для Украины, - Минобороны

Во время встречи с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым Лекорню заявил, что в настоящее время Франция научила более семи тысяч украинских воинов.

"Мы выполнили наши цели до конца года. Более семи тысяч украинских солдат были обучены во Франции (на французской территории или в Польше). Это было либо какое-то общее обучение, либо специализированное. Я хотел бы сообщить, что учения будут продолжаться в том же объеме", - заявил он.

Кроме этого, Лекорню заявил, что был обсужден и "стратегический вопрос" по совместному производству для нужд Украины.

"Сейчас мы подходим к такому необычному этапу в отношениях между двумя двумя странами, где мы вместе смотрим, что мы можем совместно производить или совместно покупать", - отметил министр.

Помощь Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.

А 28 сентября во время визита Лекорню в Киев с ним встретился и Зеленский. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

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