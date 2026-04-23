Франція запропонувала Греції передати Україні всі свої винищувачі Mirage 2000

Як пишуть медіа, пропозиція йде від компанії Dassault Aviation і, як очікується, її представить президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Греції 24 і 25 квітня.

Згідно з пропозицією, Греція зможе обміняти свій парк із 43 літаків Mirage, зокрема 24 Mirage 2000-5 і 19 старіших Mirage 2000 EGM/BGM, а також запасні частини.

Але, ймовірно, не всі з цих літаків будуть у робочому стані, оскільки старіші версії вже зняті з експлуатації.

За інформацією медіа, Франція пропонує поставити Греції "аналогічну кількість" винищувачів Rafale за зниженою ціною. Конкретні умови угоди і точна вартість техніки будуть уточнені сторонами під час переговорів.

Le Parisien зазначає, що обмін винищувачів Mirage на Rafale дасть змогу 114-му винищувальному крилу Греції повністю оснастити дві ескадрильї загалом 36 винищувачами Rafale.

Раніше в березні 2024 року Греція вже оголошувала про свій намір вивести з експлуатації і продати свої старіші моделі винищувачів, включно з Mirage 2000 EGM/BGM і Mirage 2000-5. У той час міністр оборони Нікос Дендіас підтвердив плани уряду щодо масштабної реструктуризації грецьких збройних сил у рамках "найбільшої програми реформ в історії сучасної грецької держави".

У рамках цієї реформи ВПС Греції розглядають можливість придбання партії французьких винищувачів Rafale у модифікації F4.3. Також розглядають варіант замовлення Rafale F5, але їхнє надходження на озброєння очікується не раніше ніж у 2035 році.