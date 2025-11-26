Результати вражаючі. Український пілот оцінив ефективність Mіrage-2000 (відео)

Український пілот оцінив ефективність винищувача Mirage 2000 у сучасних умовах повітряної війни та підтвердив, що літак здатен значно посилити ППО України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на публікацію у Facebook Повітряних сил.

Український льотчик розповів про свій досвід роботи з новим типом бойової авіації - французьким винищувачем Mirage 2000. За словами пілота, Mirage 2000 демонструє 98 % ефективності ураження цілей. Так, одним із літаків вдалося успішно знешкодити 12 ракет Х-101. Винищувач вирізняється високою швидкістю, маневреністю та здатністю діяти на середніх і великих дистанціях. Крім того, платформа оснащена озброєнням, що дозволяє атакувати цілі ще до потрапляння у зону дії російської ППО або ворожих винищувачів. Пілот наголосив, що для України важливо мати не лише ударні можливості, а й засоби, які дадуть змогу стримувати російську авіацію. Mirage 2000, за його словами, може стати вагомим внеском у формування більш стійкої протиповітряної оборони та підвищити шанси українських літаків у зіткненнях із противником.