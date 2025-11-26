Результати вражаючі. Український пілот оцінив ефективність Mіrage-2000 (відео)
Український пілот оцінив ефективність винищувача Mirage 2000 у сучасних умовах повітряної війни та підтвердив, що літак здатен значно посилити ППО України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на публікацію у Facebook Повітряних сил.
Український льотчик розповів про свій досвід роботи з новим типом бойової авіації - французьким винищувачем Mirage 2000.
За словами пілота, Mirage 2000 демонструє 98 % ефективності ураження цілей. Так, одним із літаків вдалося успішно знешкодити 12 ракет Х-101.
Винищувач вирізняється високою швидкістю, маневреністю та здатністю діяти на середніх і великих дистанціях. Крім того, платформа оснащена озброєнням, що дозволяє атакувати цілі ще до потрапляння у зону дії російської ППО або ворожих винищувачів.
Пілот наголосив, що для України важливо мати не лише ударні можливості, а й засоби, які дадуть змогу стримувати російську авіацію. Mirage 2000, за його словами, може стати вагомим внеском у формування більш стійкої протиповітряної оборони та підвищити шанси українських літаків у зіткненнях із противником.
Mirage 2000 в Україні
Франція оголосила про передачу Україні винищувачів Mirage 2000 на тлі триваючих російських атак, під час яких противник активно використовує авіаційні бомби великої дальності. Також протягом кількох місяців, українські пілоти проходили підготовку у Фрації.
Введення цих літаків в експлуатацію дасть змогу ЗСУ розширити спектр бойових завдань - від перехоплення повітряних цілей до точкових ударів по ворожих позиціях. Mirage 2000 у французьких ВПС тривалий час використовувався у бойових операціях і довів свою ефективність у складних умовах.
В матеріалах РБК-Україна вже було показано як працюють Mirage 2000 у бойових умовах.
Раніше ми повідомляли, що Україна має намір закупити французькі бойові літаки Rafale.