Франция предложила Греции передать Украине все свои истребители Mirage 2000

Франция предложила Греции соглашение о передаче всех своих истребителей Mirage 2000 Украине в обмен на то, что Афины получат скидку на закупку французских самолетов Rafale.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
Как пишут медиа, предложение идет от компании Dassault Aviation и, как ожидается, его представит президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Грецию 24 и 25 апреля.
Согласно предложению, Греция сможет обменять свой парк из 43 самолетов Mirage, включая 24 Mirage 2000-5 и 19 более старых Mirage 2000 EGM/BGM, а также запасные части.
Но, вероятно, не все из этих самолетов будут в рабочем состоянии, поскольку более старые версии уже сняты с эксплуатации.
По информации медиа, Франция предлагает поставить Греции "аналогичное количество" истребителей Rafale по сниженной цене. Конкретные условия сделки и точная стоимость техники будут уточнены сторонами в ходе переговоров
Le Parisien отмечает, что обмен истребителей Mirage на Rafale позволит 114-му истребительному крылу Греции полностью оснастить две эскадрильи в общей сложности 36 истребителями Rafale.
Ранее в марте 2024 года, Греция уже объявляла о своем намерении вывести из эксплуатации и продать свои более старые модели истребителей, включая включая Mirage 2000 EGM/BGM и Mirage 2000-5. В то время министр обороны Никос Дендиас подтвердил планы правительства по масштабной реструктуризации греческих вооруженных сил в рамках "крупнейшей программы реформ в истории современного греческого государства".
В рамках этой реформы ВВС Греции рассматривают возможность приобретения партии французских истребителей Rafale в модификации F4.3. Также рассматривается вариант заказа Rafale F5, но их поступление на вооружение ожидается не раньше 2035 года.
Напомним, 6 февраля 2025 года глава Минобороны Франции заявил, что страна передала первые истребители Mirage 2000 Украине. Кроме того, вместе с самолетами в Украину прибыли пилоты, которые прошли много месячную подготовку во Франции.
Уже через месяц стало известно, что украинская армия впервые использовала предоставленные истребители для уничтожения воздушных целей во время очередной массированой атаки РФ.
Также мы писали, что в феврале уже 2026 года глава Минобороны Украины Михаил Федоров анонсировал, что Франция готовится передать Украине новую партию самолетов Mirage 2000, а также противобаллистические ракеты и управляемые авиабомбы AASM Hammer.