Франція запропонувала Греції передати Україні всі свої винищувачі Mirage 2000
Франція запропонувала Греції угоду про передачу всіх своїх винищувачів Mirage 2000 Україні в обмін на те, що Афіни отримають знижку на закупівлю французьких літаків Rafale.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.
Як пишуть медіа, пропозиція йде від компанії Dassault Aviation і, як очікується, її представить президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Греції 24 і 25 квітня.
Згідно з пропозицією, Греція зможе обміняти свій парк із 43 літаків Mirage, зокрема 24 Mirage 2000-5 і 19 старіших Mirage 2000 EGM/BGM, а також запасні частини.
Але, ймовірно, не всі з цих літаків будуть у робочому стані, оскільки старіші версії вже зняті з експлуатації.
За інформацією медіа, Франція пропонує поставити Греції "аналогічну кількість" винищувачів Rafale за зниженою ціною. Конкретні умови угоди і точна вартість техніки будуть уточнені сторонами під час переговорів.
Le Parisien зазначає, що обмін винищувачів Mirage на Rafale дасть змогу 114-му винищувальному крилу Греції повністю оснастити дві ескадрильї загалом 36 винищувачами Rafale.
Раніше в березні 2024 року Греція вже оголошувала про свій намір вивести з експлуатації і продати свої старіші моделі винищувачів, включно з Mirage 2000 EGM/BGM і Mirage 2000-5. У той час міністр оборони Нікос Дендіас підтвердив плани уряду щодо масштабної реструктуризації грецьких збройних сил у рамках "найбільшої програми реформ в історії сучасної грецької держави".
У рамках цієї реформи ВПС Греції розглядають можливість придбання партії французьких винищувачів Rafale у модифікації F4.3. Також розглядають варіант замовлення Rafale F5, але їхнє надходження на озброєння очікується не раніше ніж у 2035 році.
Посилення України
Нагадаємо, 6 лютого 2025 року глава Міноборони Франції заявив, що країна передала перші винищувачі Mirage 2000 Україні. Крім того, разом із літаками в Україну прибули пілоти, які пройшли багатомісячну підготовку у Франції.
Уже через місяць стало відомо, що українська армія вперше використала надані винищувачі для знищення повітряних цілей під час чергової масованої атаки РФ.
Також ми писали, що в лютому вже 2026 року глава Міноборони України Михайло Федоров анонсував, що Франція готується передати Україні нову партію літаків Mirage 2000, а також протибалістичні ракети та керовані авіабомби AASM Hammer.