Франция предложила Греции передать Украине все свои истребители Mirage 2000

Франция предложила Греции соглашение о передаче всех своих истребителей Mirage 2000 Украине в обмен на то, что Афины получат скидку на закупку французских самолетов Rafale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

Как пишут медиа, предложение идет от компании Dassault Aviation и, как ожидается, его представит президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Грецию 24 и 25 апреля.

Согласно предложению, Греция сможет обменять свой парк из 43 самолетов Mirage, включая 24 Mirage 2000-5 и 19 более старых Mirage 2000 EGM/BGM, а также запасные части.

Но, вероятно, не все из этих самолетов будут в рабочем состоянии, поскольку более старые версии уже сняты с эксплуатации.

По информации медиа, Франция предлагает поставить Греции "аналогичное количество" истребителей Rafale по сниженной цене. Конкретные условия сделки и точная стоимость техники будут уточнены сторонами в ходе переговоров

Le Parisien отмечает, что обмен истребителей Mirage на Rafale позволит 114-му истребительному крылу Греции полностью оснастить две эскадрильи в общей сложности 36 истребителями Rafale.

Ранее в марте 2024 года, Греция уже объявляла о своем намерении вывести из эксплуатации и продать свои более старые модели истребителей, включая включая Mirage 2000 EGM/BGM и Mirage 2000-5. В то время министр обороны Никос Дендиас подтвердил планы правительства по масштабной реструктуризации греческих вооруженных сил в рамках "крупнейшей программы реформ в истории современного греческого государства".

В рамках этой реформы ВВС Греции рассматривают возможность приобретения партии французских истребителей Rafale в модификации F4.3. Также рассматривается вариант заказа Rafale F5, но их поступление на вооружение ожидается не раньше 2035 года.