Франція захопила тіньовий танкер РФ та заарештувала капітана

Військові перехопили судно у нейтральних водах за активної підтримки Великої Британії. Капітан танкера відмовився виконувати накази офіцерів, що призвело до силового втручання та затримання корабля.

Танкер підозрюють у використанні фальшивих документів. Екіпаж намагався видати судно за таке, що ходить під прапором Камеруну. Насправді воно виконувало замовлення з перевезення нафти РФ.

Чию нафту віз танкер

Офіційного власника судна наразі встановлюють, проте розслідувачі вже знайшли перші сліди. Судно Тагор пов'язують з нафтовим магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхані.

Він є сином Алі Шамхані, колишнього радника верховного лідера Ірану. Обох ліквідували 28 лютого в перший день американо-ізраїльських атак, що розпочали війну на Близькому Сході. За даними аналітиків, танкер перевозив підсанкційну нафту з Росії або Ірану.

Танкер вийшов із порту Мурманськ на північному заході Росії, а кінцевим пунктом було місто Лімбе у Камеруні. Екіпаж використовував вигадану приписку до порту, стверджують у Франції.

Прокурор міста Брест Стефан Келленбергер повідомив про арешт капітана. Росіянину загрожує реальний термін та величезний штраф. За порушення міжнародних правил судноплавства та санкцій передбачено до одного року позбавлення волі, а також штраф у розмірі 150 000 євро.

Ці ж санкції можуть застосувати й до власника танкера. Зараз правоохоронці збирають докази для передачі справи до суду.