Франция захватила теневой танкер РФ и арестовала капитана

Военные перехватили судно в нейтральных водах при активной поддержке Великобритании. Капитан танкера отказался выполнять приказы офицеров, что привело к силовому вмешательству и задержанию корабля.

Танкер подозревают в использовании фальшивых документов. Экипаж пытался выдать судно за такое, что ходит под флагом Камеруна. На самом деле оно выполняло заказ по перевозке нефти РФ.

Чью нефть вез танкер

Официального владельца судна пока устанавливают, однако расследователи уже нашли первые следы. Судно Тагор связывают с нефтяным магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхани.

Он является сыном Али Шамхани, бывшего советника верховного лидера Ирана. Обоих ликвидировали 28 февраля в первый день американо-израильских атак, начавших войну на Ближнем Востоке. По данным аналитиков, танкер перевозил подсанкционную нефть из России или Ирана.

Танкер вышел из порта Мурманск на северо-западе России, а конечным пунктом был город Лимбе в Камеруне. Экипаж использовал вымышленную приписку к порту, утверждают во Франции.

Прокурор города Брест Стефан Келленбергер сообщил об аресте капитана. Россиянину грозит реальный срок и огромный штраф. За нарушение международных правил судоходства и санкций предусмотрено до одного года лишения свободы, а также штраф в размере 150 000 евро.

Эти же санкции могут применить и к владельцу танкера. Сейчас правоохранители собирают доказательства для передачи дела в суд.