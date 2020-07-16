Франция вводит обязательный масочный режим в помещениях

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Ношение масок станет обязательным со следующей недели

Во Франции со следующей недели в публичных закрытых помещениях будет обязательным ношение медицинских масок. Изначально масочный режим планировалось ввести с 1 августа.

Об этом сообщает Le Figaro.

Объявление о введении указанных мер сделал сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс. Выступая перед сенаторами, он уточнил, что обязательное ношение защитной маски в закрытых общественных местах вводится "со следующей недели".

Накануне он заявил в интервью Le Parisien, что мера должна была состояться с 1 августа.

"Я предложил усилить ношение маски, и, как это было предложено президентом Республики, это станет обязательным с 1 августа в магазинах и местах, открытых для публики", - сказал он.

Кастекса раскритиковали: мол, если ношение маски может замедлить распространение эпидемии, зачем столько ждать? Несколько муниципалитетов Франции, в частности, город Майенн, ввели обязательный масочный режим с 15 июля.

Определение "закрытого общественного места" и размер штрафов для посетителей и владельцев заведений должно позже выписать Министерство внутренних дел.

На данный момент ситуация с коронавирусом во Франции стабильна. Ежедневно фиксируют около 600 новых случаев, за прошлые сутки заболели 418 французов. Общее число заразившихся - 173 тысячи человек. От вируса скончались более 30 тысяч французов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет добиться, чтобы с 1 августа ношение масок стало обязательным во всех общественных местах страны.

Также напомним, что вчера в Париже открыли для посещения Эйфелевую башню.

Кроме того, возобновил свою работу парижский Disneyland.