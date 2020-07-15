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В Париже полностью открыли Эйфелеву башню

Париж, Среда 15 июля 2020 16:55
В Париже полностью открыли Эйфелеву башню
Фото: Эйфелева башня (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

С 25 июня башня была частично открыта для туристов

В столице Франции Париже полностью возобновила работу главная достопримечательность Эйфелева башня после карантина. С 15 июля туристам разрешили посещение третьего этажа башни.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что башня частично возобновила свою работу еще 25 июня. При этом для туристов были открыты лишь два этажа, а также не работал лифт и было введено ограничение на количество посетителей.

С момента частичного открытия Эйфелеву башню около 22 тысяч человек. При этом большинство туристов сейчас составляют французы, тогда как раньше 80% посетителей составляли иностранцы.

До конца лета на билеты на Эйфелеву башню для детей от 4 до 11 лет будут действовать скидки. Также будут проводиться по четвергам и пятницам вечеринки для молодежи с участием диджеев. При этом танцы будут запрещены, а также посетители должны соблюдать социальную дистанцию.

Ежегодно Эйфелеву башню посещают около 7 миллионов туристов. Она была закрыта еще в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала июля во Франции открылся для посетителей Лувр.

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