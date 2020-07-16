Франція вводить обов'язковий масковий режим у приміщеннях

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Носіння масок стане обов'язковим з наступного тижня

У Франції з наступного тижня в публічних закритих приміщеннях буде обов'язковим носіння медичних масок. Спочатку масковий режим планувалося ввести з 1 серпня.

Про це повідомляє Le Figaro.

Оголошення про введення вказаних заходів зробив сьогодні прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. Виступаючи перед сенаторами, він уточнив, що обов'язкове носіння захисної маски в закритих громадських місцях вводиться "з наступного тижня".

Напередодні він заявив в інтерв'ю Le Parisien, що міра повинна була відбутися з 1 серпня.

"Я запропонував посилити носіння маски, і, як це було запропоновано президентом Республіки, це стане обов'язковим з 1 серпня в магазинах і місцях, відкритих для публіки", - сказав він.

Кастекса розкритикували: мовляв, якщо носіння маски може уповільнити поширення епідемії, навіщо стільки чекати? Кілька муніципалітетів Франції, зокрема, місто Майєнн, запровадили обов'язковий масковий режим з 15 липня.

Визначення "закритого громадського місця" і розмір штрафів для відвідувачів та власників закладів повинно пізніше виписати Міністерство внутрішніх справ.

На цей час ситуація з коронавірусом у Франції стабільна. Щодня фіксують близько 600 нових випадків, за минулу добу захворіли 418 французів. Загальне число інфікованих - 173 тисячі. Від вірусу померли понад 30 тисяч французів.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче домогтися, щоб з 1 серпня носіння масок стало обов'язковим у всіх громадських місцях країни.

Також нагадаємо, що вчора в Парижі відкрили для відвідування Ейфелеву вежу.

Крім того, відновив свою роботу паризький Disneyland.