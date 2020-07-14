Макрон хочет добиться обязательного ношения масок в общественных местах во Франции

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

По его словам, это необходимо, чтобы коронавирус не передавался от молодых людей к пожилым

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет добиться, чтобы с 1 августа ношение масок стало обязательным во всех общественных местах страны. Также он заявил о признаках второй волны коронавируса.

Об этом Макрон сказал в интервью телеканалам France 2 и TF.

"Я хочу, чтобы за ближайшие недели мы приняли решение об обязательном ношении масок во всех общественных помещениях начиная с 1 августа", - сообщил он.

По его словам, жители Франции жители дисциплинированы в том, что касается ношения масок в транспорте, "однако в общественных местах, находящихся не под открытом небом, все не так гладко. Это означает, что нужно организоваться".

В частности, Макрон выступил за обязательное ношение масок в магазинах.

"Я рекомендую всем нашим согражданам, которые слушают нас, как можно чаще носить маски, когда они вне дома, и особенно, когда они находятся в закрытых местах", - призвал президент Франции.

Он добавил, что особенно это касается молодых людей, многие из которых переносят заболевание в асимптоматичной форме и несут угрозу для других, особенно для пожилых граждан, которые превалируют в статистике смертности от коронавируса.

Также он заявил о признаках второй волны COVID-19.

"Есть признаки того, что распространение (коронавируса, - ред.) опять ускоряется, что в некоторых местах проблема вновь возникает", - сказал Макрон, добавив, что его страна будет готова в случае второй волны.

Напомним, Европейский союз планирует сократить до 13 список стран "зеленой зоны".

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что шансов на то, что Украина попадет в обновленный список стран "зеленой зоны" ЕС сейчас нет.