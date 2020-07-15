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В Париже возобновил работу Disneyland

Париж, Среда 15 июля 2020 17:32
В Париже возобновил работу Disneyland
Фото: Disneyland (pixabay)
Автор: Лера Полищук

Гостям парка развлечений придется регистрироваться для посещения заранее

В Париже, Франция, парк развлечений Disneyland открылся после его закрытия из-за вспышки COVID-19. Парк был закрытым 133 дня.

Об этом сообщает France24.

"Через 133 дня после закрытия, Disneyland Paris стал последним французским большим парком развлечений, который возобновил свою работу в среду", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в парке развлечений будут действовать эпидемиологические мероприятия.

Посетители должны будут заранее регистрировать для посещения парка. На данный момент в Disneyland вводится ограничение на количество посетителей ежедневно - 24 тысячи человек вместо 80 тысяч в докарантинный период.

Также гости парка развлечений обязаны будут носить маски, а по всей территории будут установлены антисептики.

Напомним, 12 мая в Шанхае возобновил работу Disneyland.

Кроме того, в Париже полностью открылась для посещения туристов Эйфелева башня.

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