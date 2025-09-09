Франція важко здолала Ісландію у відборі на ЧС-2026: становище команд у групі з Україною

Як пройшов другий тур

Відкрили ігровий день у Баку збірні Азербайджану та України, які завершили свій матч унічию – 1:1.

У іншому поєдинку зустрілись лідери квартету – команди Франції та Ісландії. Гра проходила в Парижі.

Ісландці забили першими, скориставшись помилкою французького захисту: відзначився Гудйонсен. Але господарі ще до перерви зрівняли рахунок. Андерсон у штрафному порушив правила на Тюрамі і Мбаппе з пенальті встановив рівновагу.

У другому таймі переможний для Франції гол забив Барколя (62 хвилина). А через шість хвилин після цього господарі залишились у меншості. Грубо зіграв Чуамені – суддя спочатку показав йому жовту картку, але, переглянувши ВАР, змінив на червону.

У кінці гри Ісландія навіть зрівняла рахунок, проте гол не зархували. Французи зрештою довели матч до перемоги (2:1) та одноосібно очолили групу.

Становище команд у групі D:

Франція – 6 очок (м'ячі – 4:1) Ісландія – 3 (6:2) Україна – 1 (1:3) Азербайджан – 1 (1:6)

Розклад наступних матчів

Збірні команди беруть паузу до жовтня, коли відновиться відбірковий турнір ЧС-2026. Учасники квартету D зіграють свої матчі 10 та 13 числа.

Група D, матчі, що залишились:

3 тур, 10 жовтня

Ісландія – Україна

Франція – Азербайджан

4 тур, 13 жовтня

Україна – Азербайджан

Ісландія – Франція

5 тур, 13 листопада

Азербайджан – Ісландія

Франція – Україна

6 тур, 16 листопада

Україна – Ісландія

Азербайджан – Франція

Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Колектив, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.