Франция тяжело одолела Исландию в отборе на ЧМ-2026: положение команд в группе с Украиной

Как прошел второй тур

Открыли игровой день в Баку сборные Азербайджана и Украины, которые завершили свой матч вничью - 1:1.

В другом поединке встретились лидеры квартета - команды Франции и Исландии. Игра проходила в Париже.

Исландцы забили первыми, воспользовавшись ошибкой французской защиты: отличился Гудйонсен. Но хозяева еще до перерыва сравняли счет. Андерсон в штрафной нарушил правила на Тюраме и Мбаппе с пенальти установил равновесие.

Во втором тайме победный для Франции гол забил Барколя (62 минута). А через шесть минут после этого хозяева остались в меньшинстве. Грубо сыграл Чуамени - судья сначала показал ему желтую карточку, но, просмотрев ВАР, изменил на красную.

В конце игры Исландия даже сравняла счет, однако гол не засчитали. Французы в конце концов довели матч до победы (2:1) и единолично возглавили группу.

Положение команд в группе D:

Франция - 6 очков (мячи - 4:1) Исландия - 3 (6:2) Украина - 1 (1:3) Азербайджан - 1 (1:6)

Расписание следующих матчей

Сборные команды берут паузу до октября, когда возобновится отборочный турнир ЧМ-2026. Участники квартета D сыграют свои матчи 10 и 13 числа.

Группа D, оставшиеся матчи:

3 тур, 10 октября

Исландия - Украина

Франция - Азербайджан

4 тур, 13 октября

Украина - Азербайджан

Исландия - Франция

5 тур, 13 ноября

Азербайджан - Исландия

Франция - Украина

6 тур, 16 ноября

Украина - Исландия

Азербайджан - Франция

Напрямую на ЧМ выйдет только лучшая команда квартета. Коллектив, который займет второе место, будет играть в плей-офф, где разыграют четыре путевки на турнир.

Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.