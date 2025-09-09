RU

Франция тяжело одолела Исландию в отборе на ЧМ-2026: положение команд в группе с Украиной

Фото: Килиан Мбаппе отличился в игре с Исландией (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Франции захватила лидерство в группе D европейской квалификации чемпионата мира-2026, где также выступает Украина. Команда Дидье Дешама набрала максимальное количество очков в двух матчах.

О положении в группе после двух туров - рассказывает РБК-Украина.

Как прошел второй тур

Открыли игровой день в Баку сборные Азербайджана и Украины, которые завершили свой матч вничью - 1:1.

В другом поединке встретились лидеры квартета - команды Франции и Исландии. Игра проходила в Париже.

Исландцы забили первыми, воспользовавшись ошибкой французской защиты: отличился Гудйонсен. Но хозяева еще до перерыва сравняли счет. Андерсон в штрафной нарушил правила на Тюраме и Мбаппе с пенальти установил равновесие.

Во втором тайме победный для Франции гол забил Барколя (62 минута). А через шесть минут после этого хозяева остались в меньшинстве. Грубо сыграл Чуамени - судья сначала показал ему желтую карточку, но, просмотрев ВАР, изменил на красную.

В конце игры Исландия даже сравняла счет, однако гол не засчитали. Французы в конце концов довели матч до победы (2:1) и единолично возглавили группу.

Положение команд в группе D:

  1. Франция - 6 очков (мячи - 4:1)
  2. Исландия - 3 (6:2)
  3. Украина - 1 (1:3)
  4. Азербайджан - 1 (1:6)

Расписание следующих матчей

Сборные команды берут паузу до октября, когда возобновится отборочный турнир ЧМ-2026. Участники квартета D сыграют свои матчи 10 и 13 числа.

Группа D, оставшиеся матчи:

3 тур, 10 октября

  • Исландия - Украина
  • Франция - Азербайджан

4 тур, 13 октября

  • Украина - Азербайджан
  • Исландия - Франция

5 тур, 13 ноября

  • Азербайджан - Исландия
  • Франция - Украина

6 тур, 16 ноября

  • Украина - Исландия
  • Азербайджан - Франция

Напрямую на ЧМ выйдет только лучшая команда квартета. Коллектив, который займет второе место, будет играть в плей-офф, где разыграют четыре путевки на турнир.

Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

