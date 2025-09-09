Франция тяжело одолела Исландию в отборе на ЧМ-2026: положение команд в группе с Украиной

Сборная Франции захватила лидерство в группе D европейской квалификации чемпионата мира-2026, где также выступает Украина. Команда Дидье Дешама набрала максимальное количество очков в двух матчах.
О положении в группе после двух туров - рассказывает РБК-Украина.
Открыли игровой день в Баку сборные Азербайджана и Украины, которые завершили свой матч вничью - 1:1.
В другом поединке встретились лидеры квартета - команды Франции и Исландии. Игра проходила в Париже.
Исландцы забили первыми, воспользовавшись ошибкой французской защиты: отличился Гудйонсен. Но хозяева еще до перерыва сравняли счет. Андерсон в штрафной нарушил правила на Тюраме и Мбаппе с пенальти установил равновесие.
Во втором тайме победный для Франции гол забил Барколя (62 минута). А через шесть минут после этого хозяева остались в меньшинстве. Грубо сыграл Чуамени - судья сначала показал ему желтую карточку, но, просмотрев ВАР, изменил на красную.
В конце игры Исландия даже сравняла счет, однако гол не засчитали. Французы в конце концов довели матч до победы (2:1) и единолично возглавили группу.
Положение команд в группе D:
Сборные команды берут паузу до октября, когда возобновится отборочный турнир ЧМ-2026. Участники квартета D сыграют свои матчи 10 и 13 числа.
Группа D, оставшиеся матчи:
3 тур, 10 октября
4 тур, 13 октября
5 тур, 13 ноября
6 тур, 16 ноября
Напрямую на ЧМ выйдет только лучшая команда квартета. Коллектив, который займет второе место, будет играть в плей-офф, где разыграют четыре путевки на турнир.
Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Ранее рассказали о первых словах Реброва после матча с Азербайджаном.
Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.