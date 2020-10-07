Франция - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча (счет 3:0)

Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)

Сборные Франции и Украины проведут товарищескую игру в рамках подготовки к матчам Лиги наций. Трансляция начнется на РБК-Украина в 22:10, а смотреть поединок можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Встреча состоится на арене "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Первый тайм 3:0

30 мин. Толиссо пробил под перекладину, но Бущан выручил свою команду.

26 мин. Ярмоленко бросился в направлении ворот соперника, но забрался в офсайд.

25 мин. ГОЛ! Жиру получил мяч на подходе к штрафной и обводным ударом пробил в угол ворот Бущана.

17 мин. Михайличенко получил пас от Макаренко, но сыграл неудачно, подарив мяч сопернику.

14 мин. Бущан отразил мяч ногой от непростого удара Мартиаля.

9 мин. ГОЛ! Жиру пробил головой в Бущана, который отразил удар, однако на добивании оказался Камавинга.

6 мин. Момент у Франции! Динь навесил в штрафную, откуда в касание пробил набежавший Павар, но защитник пробил выше.

4 мин. Матч начали активнее игроки сборной Украины, но на данный момент футболисты обеих команд на половине поля нашей команды.

3 мин. Макаренко выполнил прострел в штрафную, но Ярмоленко не добрался до мяча.

1 мин. Стартовый свисток. Матч начался! Мяч в центре поля развели игроки сборной Украины.

- Футболисты уже на поле. Звучат гимны обеих стран.

- Сегодняшний матч на "Стад де Франс" станет для "сине-желтой" команды первым в нынешнем году со зрителями на трибунах. Посетить его смогут не более 1000 болельщиков.

- Это будет десятая очная встреча команд, в которых пять раз победу праздновали французы, трижды сборные расписали ничью и только один раз торжествовали "сине-желтые".

- Посол Франции в Украине о предстоящем поединке.

збірні і зіграють у товариському #матчі на стадіоні "Стад де Франс" цього вечора о 21.10 за паризьким часом ! Радий бачити, що прекрасні спортивні зустрічі проходять незважаючи на #covid ! Гарної гри обом командам і нехай переможе найкраща команда ! #FRAUKR @mfa_ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) October 7, 2020

- Из-за травм и коронавируса встречу пропускают 14 игроков нашей национальной команды. В связи с тяжелой кадровой ситуацией тренерский штаб решил включить в заявку на поединок легендарного украинского вратаря Александра Шовковского.

- Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы, а ее соперники выйдут на поле в синем.

- Уже известны стартовые составы. С первых минут матча против действующих чемпионов мира сыграют сразу четыре абсолютных дебютанта сборной Украины: Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный и Александр Зубков.

- Оливье Жиру сыграет 100 матч за сборную Франции.

Olivier Giroud captains France on his 100th appearance!



And there are full debuts for Houssem Aouar and Eduardo Camavinga against Ukraine #FRAUKR pic.twitter.com/eZmnswBXEi — Goal (@goal) October 7, 2020

Франция: Манданда, Павар, Упамекано, Ленгле, Динь, Ауар, Камавинга, Нзонзи, Толиссо, Жиру, Марсьяль

Запасные: Льорис, Маньян, Варан, Кимпембе, Лукас Эрнандес, Канте, Погба, Коман, Мбаппе, Гризманн, Бен-Йеддер

Украина: Бущан, Михайличенко, Миколенко, Забарный, Конопля, Макаренко, Харатин, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко

Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Чеберко, Караваев, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Яремчук