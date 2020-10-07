Шовковский включен в заявку сборной Украины на матч с Францией

Фото: Александр Шовковский (uaf.ua)

Член тренерского штаба готов подстраховать Георгия Бущана

Бывший вратарь сборной Украины, а ныне помощник главного тренера команды Александр Шовковский может принять участие в товарищеском матче с Францией. Голкипер, завершивший карьеру в 2016 году, включен в заявку на поединок.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Регламент не запрещает подобные дозаявки, однако легендарный для Украины голкипер выйдет на поле только в том случае, если основной вратарь Георгий Бущан получит травму или его тест на коронавирус покажет позитивный результат.

В распоряжении главного тренера Андрея Шевченко остался только один вратарь после того, как коронавирус был диагностирован у Андрея Пятова, Андрея Лунина и Александра Панькива.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратарь: Георгий Бущан ("Динамо"), Александр Шовковский (без клуба)

Защитники: Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун ("Гент"), Ефим Конопля ("Десна")

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Евгений Макаренко ("Кортрейк"), Александр Зубков, Игорь Харатин ("Ференцварош") Роман Безус ("Гент")

Нападающий: Роман Яремчук ("Гент")

Спарринг Франция - Украина состоится на стадионе "Стад де Франс" сегодня, 7 октября, и начнется в 22:10 по киевскому времени. Игру в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".