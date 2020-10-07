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Франция - Украина: где смотреть товарищеский матч

Сен-Дени, Среда 07 октября 2020 14:58
Франция - Украина: где смотреть товарищеский матч
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Не пропустите поединок с действующими чемпионами мира

Сборная Украины проведет гостевой товарищеский матч против Франции. Букмекеры уверены в триумфе чемпионов мира над подопечными Андрея Шевченко.

7 октября 22:10
Сен-Дени, "Стад де Франс"

Контрольная игра состоится в пригороде Парижа Сен-Дени на арене "Стад-де-Франс" В среду, 7 октября. Время начала встречи - 22:10 по киевскому времени.

Украинские болельщики в прямой трансляции смогут посмотреть игру на общенациональном ТРК "Украина", а также на специализированном телеканале "Футбол 1".

Этот поединок станет для "сине-желтой" команды первым в нынешнем году со зрителями на трибунах. Матч разрешено посетить одной тысячи местных болельщиков. В это число не входят представители СМИ, сотрудники клубов и стадиона. Количество зрителей на трибунах ограничили из-за мер по охране здоровья, связанных с эпидемией COVID-19.

"Стад-де-Франс" считается главным стадионом Франции, и именно на ней сборная Украины уже четыре раза встречались с действующими в настоящее время чемпионами мира.

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