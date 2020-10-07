Франція - Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Фото: гравці збірної України (facebook.com/uafukraine)

Збірні Франції та України проведуть товариську гру в рамках підготовки до матчів Ліги націй. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 22:10, а дивитися поєдинок можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Зустріч відбудеться на арені "Стад-де-Франс" в передмісті Парижа Сен-Дені.

20 хв. до початку матчу

- Посол Франції в Україні про майбутній поєдинок.

збірні і зіграють у товариському #матчі на стадіоні "Стад де Франс" цього вечора о 21.10 за паризьким часом ! Радий бачити, що прекрасні спортивні зустрічі проходять незважаючи на #covid ! Гарної гри обом командам і нехай переможе найкраща команда ! #FRAUKR @mfa_ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) October 7, 2020

- Через травми і коронавірус зустріч пропускають 14 гравців нашої національної команди. У зв'язку з важкою кадровою ситуацією тренерський штаб вирішив включити в заявку на поєдинок легендарного українського воротаря Олександра Шовковського.

- Збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми, а її суперники вийдуть на поле в синьому.

- Уже відомі стартові склади. З перших хвилин матчу проти чинних чемпіонів світу зіграють відразу чотири абсолютних дебютантів збірної України: Георгій Бущан, Юхим Конопля, Ілля Забарний та Олександр Зубков.

Франція: Манданда, Павар, Упамекано, Ленгле, Дінь, Ауар, Камавінга, Нзонзі, Толіссо, Жиру, Марсьяль

Запасні: Льоріс, Маньян, Варан, Кімпембе, Лукас Ернандес, Канте, Погба, Коман, Мбаппе, Грізманн, Бен-Йеддер

Україна: Бущан, Михайличенко, Миколенко, Забарний, Конопля, Макаренко, Харатін, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Ярмоленко

Запасні: Шовковський, Соболь, Пластун, Чеберко, Караваєв, Сидорчук, Циганков, Шепелев, Безус, Яремчук