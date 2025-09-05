ua en ru
Франція створює лазерну зброю нового покоління: що відомо про Syderal

Франція, П'ятниця 05 вересня 2025 02:24
Франція створює лазерну зброю нового покоління: що відомо про Syderal Ілюстративне фото: лазерна зброя DragonFire (скріншот з відео)
Автор: Марина Балабан

Міністерство оборони Франції оголосило про укладення контракту з консорціумом компаній MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales і CILAS на створення прототипу лазерної зброї високої потужності для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Французьке агентство з озброєнь.

Новий комплекс отримав назву "Система лазерної оборони нового покоління" (Syderal). Він буде призначений для боротьби з безпілотниками і для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

Система Syderal повинна забезпечувати ураження тактичних безпілотників, реактивних і мінометних снарядів, а також керованих боєприпасів як вдень, так і вночі.

Впровадження комплексу лазерної оборони у французьку армію очікується до 2030 року.

Раніше РБК-Україна писало про те, що у Франції зробили надпотужну версію бомби AASM. Відомо, що високоточні комплекти AASM випускаються Safran Electronics & Defense під назвою Hammer. Вони складаються з комплекту наведення і ракетного двигуна для збільшення дальності. Такі двигуни зазвичай встановлюються на звичайні вільнопадаючі бомби вагою 227 кг.

Також у Великій Британії відбулися перші успішні випробування високоенергетичної лазерної зброї, встановленої на бронетехніці. Вона може знищувати безпілотники за допомогою потужного інфрачервоного лазера. Міноборони Британії пояснило, що лазерна зброя інтегрована в броньовану машину Wolfhound та оснащена системами відстеження, які забезпечують точність ураження в реальному часі.

У квітні Україна вперше показала новітню лазерну зброю "Тризуб". Докладніше про неї - в матеріалі РБК-Україна.

