Франція створює лазерну зброю нового покоління: що відомо про Syderal

Міністерство оборони Франції оголосило про укладення контракту з консорціумом компаній MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales і CILAS на створення прототипу лазерної зброї високої потужності для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Французьке агентство з озброєнь .

Новий комплекс отримав назву "Система лазерної оборони нового покоління" (Syderal). Він буде призначений для боротьби з безпілотниками і для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

Система Syderal повинна забезпечувати ураження тактичних безпілотників, реактивних і мінометних снарядів, а також керованих боєприпасів як вдень, так і вночі.

Впровадження комплексу лазерної оборони у французьку армію очікується до 2030 року.