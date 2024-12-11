Британія успішно випробувала лазерну зброю для боротьби з дронами

У Великій Британії відбулися перші успішні випробування високоенергетичної лазерної зброї, встановленої на бронетехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони країни.

Повідомляється, що новітню систему було протестовано на полігоні в Уельсі, де британські солдати 16-й Королівської артилерії змогли точно знищувати безпілотники за допомогою потужного інфрачервоного лазера.

Міноборони Британії пояснило, що лазерна зброя інтегрована в броньовану машину Wolfhound та оснащена системами відстеження, які забезпечують точність ураження в реальному часі.

Зазначається, що ця технологія стала економічно ефективною альтернативою традиційним боєприпасам завдяки необмеженому запасу "боєприпасів" у вигляді енергії.

Прапорщик Метью Андерсон, керівник випробувань, повідомив, що нова система є однозначно важливим доповненням до арсеналу британської армії.

Відомо, що проєкт було реалізовано у співпраці з промисловим консорціумом на чолі з Raytheon UK. Розробка здійснюється в межах урядового плану посилення національної безпеки, забезпечуючи готовність Великобританії до майбутніх можливих викликів.

Міністр оборони Марія Ігл наголосила, що ця технологія демонструє прагнення Великобританії залишатися лідером у військових інноваціях.

"Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком вперед у нашому розвитку можливого майбутнього оборонного потенціалу та демонструє британську інженерну досконалість", - заявила вона.

Додамо, що цьогоріч Велика Британія повідомляла про те, що у Міноборони країни розглядають можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї.