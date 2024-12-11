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Британія успішно випробувала лазерну зброю для боротьби з дронами

Середа 11 грудня 2024 12:40
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Британія успішно випробувала лазерну зброю для боротьби з дронами Фото: Велика Британія провела випробування лазерної зброї (gov.uk)
Автор: Ніна Єланська

У Великій Британії відбулися перші успішні випробування високоенергетичної лазерної зброї, встановленої на бронетехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони країни.

Повідомляється, що новітню систему було протестовано на полігоні в Уельсі, де британські солдати 16-й Королівської артилерії змогли точно знищувати безпілотники за допомогою потужного інфрачервоного лазера.

Міноборони Британії пояснило, що лазерна зброя інтегрована в броньовану машину Wolfhound та оснащена системами відстеження, які забезпечують точність ураження в реальному часі.

Зазначається, що ця технологія стала економічно ефективною альтернативою традиційним боєприпасам завдяки необмеженому запасу "боєприпасів" у вигляді енергії.

Прапорщик Метью Андерсон, керівник випробувань, повідомив, що нова система є однозначно важливим доповненням до арсеналу британської армії.

Відомо, що проєкт було реалізовано у співпраці з промисловим консорціумом на чолі з Raytheon UK. Розробка здійснюється в межах урядового плану посилення національної безпеки, забезпечуючи готовність Великобританії до майбутніх можливих викликів.

Міністр оборони Марія Ігл наголосила, що ця технологія демонструє прагнення Великобританії залишатися лідером у військових інноваціях.

"Успішне випробування цієї системи лазерної зброї є значним кроком вперед у нашому розвитку можливого майбутнього оборонного потенціалу та демонструє британську інженерну досконалість", - заявила вона.

Додамо, що цьогоріч Велика Британія повідомляла про те, що у Міноборони країни розглядають можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї.

Раніше Південна Корея повідомила про те, що також модернізує систему боротьби із дронами. Для цього країна планує застосовувати теж лазерну зброю. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

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