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У Франції зробили надпотужну версію бомби AASM: чим вона унікальна

Вівторок 17 грудня 2024 11:48
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У Франції зробили надпотужну версію бомби AASM: чим вона унікальна Ілюстративне фото: надпотужну версію бомби AASM зробили у Франції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer калібру 2000 фунтів (925 кг) набудуть повної оперативної спроможності до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zone Militaire.

Відомо, що високоточні комплекти AASM випускаються Safran Electronics & Defense під назвою Hammer. Вони складаються з комплекту наведення і ракетного двигуна для збільшення дальності. Такі двигуни зазвичай встановлюються на звичайні вільнопадаючі бомби вагою 227 кг.

Але у 2017 році Франція та компанія виробник підписали контракт вартістю 85 мільйонів євро на адаптацію комплектів AASM до бомб вагою 925 кг, зокрема уламково-фугасної Mk84 і бетонобійної BLU109.

"Ця нова зброя дасть Rafale збільшені ударні можливості, особливо, з конфігурацією корисного навантаження до трьох 1000-кг AASM на літак", - заявили раніше у компанії-розробнику Safran.

Нову версію боєприпасу можна буде використовувати на Rafale, які є одними з найбільш передових у світі винищувачів четвертого покоління.

AASM

AASM (Armement Air-Sol Modulaire) - це французький високоточний авіаційний боєприпас, відомий своєю модульною конструкцією. Бомби AASM можуть оснащуватися різними системами наведення, зокрема інерційною, GPS і лазерною, що дозволяє їм з високою точністю уражати цілі на відстані до 70 км. Завдяки цим можливостям, AASM забезпечує ефективне виконання завдань у складних погодних умовах і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Основною особливістю AASM є модульність, яка дозволяє перетворювати звичайні некеровані бомби на високоточну зброю. Цей боєприпас активно використовується французькими військово-повітряними силами та експортується до інших країн для забезпечення високоточної авіаційної підтримки на полі бою.

Варто нагадати, у Франції на початку року заявили, що передадуть Україні близько 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця. Постачання почнуться у січні 2024 року і триватимуть щонайменше до кінця року. Це значить, що українські військові отримають щонайменше 600 французьких керованих авіаційних бомб.

Що відомо про французькі AASM Hammer - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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