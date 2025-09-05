Франция создает лазерное оружие нового поколения: что известно о Syderal

Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Французское агентство по вооружениям .

Новый комплекс получил название "Система лазерной обороны нового поколения" (Syderal). Он будет предназначен для борьбы с беспилотниками и для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Система Syderal должна обеспечивать поражение тактических беспилотников, реактивных и минометных снарядов, а также управляемых боеприпасов как днем, так и ночью.

Внедрение комплекса лазерной обороны во французскую армию ожидается до 2030 года.