Франция создает лазерное оружие нового поколения: что известно о Syderal

Франция, Пятница 05 сентября 2025 02:24
UA EN RU
Франция создает лазерное оружие нового поколения: что известно о Syderal Иллюстративное фото: лазерное оружие DragonFire (скриншот из видео)
Автор: Марина Балабан

Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Французское агентство по вооружениям.

Новый комплекс получил название "Система лазерной обороны нового поколения" (Syderal). Он будет предназначен для борьбы с беспилотниками и для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

Система Syderal должна обеспечивать поражение тактических беспилотников, реактивных и минометных снарядов, а также управляемых боеприпасов как днем, так и ночью.

Внедрение комплекса лазерной обороны во французскую армию ожидается до 2030 года.

Ранее РБК-Украина писало о том, что во Франции сделали сверхмощную версию бомбы AASM. Известно, что высокоточные комплекты AASM выпускаются Safran Electronics & Defense под названием Hammer. Они состоят из комплекта наведения и ракетного двигателя для увеличения дальности. Такие двигатели обычно устанавливаются на обычные свободнопадающие бомбы весом 227 кг.

Также в Великобритании состоялись первые успешные испытания высокоэнергетического лазерного оружия, установленного на бронетехнике. Оно может уничтожать беспилотники с помощью мощного инфракрасного лазера. Минобороны Британии пояснило, что лазерное оружие интегрировано в бронированную машину Wolfhound и оснащено системами отслеживания, которые обеспечивают точность поражения в реальном времени.

В апреле Украина впервые показала новейшее лазерное оружие "Тризуб". Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.

