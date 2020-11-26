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Франция не собирается признавать Нагорный Карабах, - МИД

Париж, Четверг 26 ноября 2020 22:57
Франция не собирается признавать Нагорный Карабах, - МИД
Фото: флаг Франции (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Левицкий

Франция не будет признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Резолюция французского парламента будет отклонена правительством страны.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, которые он сказал перед голосованием за резолюцию в Сенате, относительно позиции французского правительства по Нагорному Карабаху: "Франция не признает самопровозглашенную республику".

"Франция остается решительной в вопросе урегулирования конфликта. Франция и впредь будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе", - заявили в ведомстве.

Напомним, вчера французский Сенат официально призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована Арменией на оккупированной территории Азербайджана. Сенат принял соответствующую резолюцию.

В Азербайджане раскритиковали Францию за решение Сената и потребовали исключения Парижа из Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе.

Кроме того, МИД Азербайджана вручил французскому послу ноту протеста из-за резолюции Сената Франции.

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