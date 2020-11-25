Сенат Франции официально призвал правительство признать Нагорный Карабах

Фото: флаг Франции (flickr.com/runemaker)

Сенат Франции призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты сената сегодня одобрили соответствующую резолюцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания французского сената.

Резолюция с призывом к французскому правительству была поддержана 305 депутатами, один - проголосовал против. Теперь документ передадут правительству, которое примет решение: поддержать или отклонить.

Напомним, в 1991 году на оккупированной территории Азербайджана прошел референдум о провозглашении независимости Нагорного Карабаха. Этот референдум спровоцировал новый этап войны между Азербайджаном и Арменией. Референдум не был признан международным сообществом и даже Ереваном.

Как известно, в этом году бои за Нагорный Карабах возобновились. В ходе войны Азербайджану удалось вернуть почти всю территорию, которая была оккупирована Арменией. В результате Ереван был вынужден подписать соглашение с Азербайджаном о завершении войны, фактически капитулировав.

Добавим, в октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха.

В то же время Армения планировала принять решение о признании Нагорного Карабаха только после анализа ситуации. Пашинян допускал, что Армения может не признать независимость Карабаха.