Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС

Фото: прапор Франції (flickr.com/runemaker)

Франція не буде визнавати самопроголошену республіку Нагірний Карабах. Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батиста Лемуана, які він сказав перед голосуванням за резолюцію в Сенаті, щодо позиції французького уряду стосовно Нагірного Карабаху: "Франція не визнає самопроголошену республіку".

" Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все, що від неї залежить, для стабілізації ситуації на Південному Кавказі ", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, вчора французький Сенат офіційно закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена Вірменією на окупованій території Азербайджану. Сенат ухвалив відповідну резолюцію.

В Азербайджані розкритикували Франції через рішення Сенату та зажадали виключення Парижу з Мінської групи ОБСЄ щодо врегулювання в Нагірному Карабасі.

Крім того, МЗС Азербайджану вручило французькому послу ноту протесту через резолюції Сенату Франції.