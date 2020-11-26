ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС

Париж, Четвер 26 листопада 2020 22:57
Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС
Фото: прапор Франції (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитро Левицький

Франція не буде визнавати самопроголошену республіку Нагірний Карабах. Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батиста Лемуана, які він сказав перед голосуванням за резолюцію в Сенаті, щодо позиції французького уряду стосовно Нагірного Карабаху: "Франція не визнає самопроголошену республіку".

"Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все, що від неї залежить, для стабілізації ситуації на Південному Кавказі", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, вчора французький Сенат офіційно закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена Вірменією на окупованій території Азербайджану. Сенат ухвалив відповідну резолюцію.

В Азербайджані розкритикували Франції через рішення Сенату та зажадали виключення Парижу з Мінської групи ОБСЄ щодо врегулювання в Нагірному Карабасі.

Крім того, МЗС Азербайджану вручило французькому послу ноту протесту через резолюції Сенату Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ФранціяМЗСНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся