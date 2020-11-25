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МИД Франции выступил против одностороннего признания Нагорного Карабаха

Париж, Среда 25 ноября 2020 21:20
МИД Франции выступил против одностороннего признания Нагорного Карабаха
Фото: зал сената Франции (AFP)
Автор: Роман Тверденко

Министерство иностранных дел Франции выступило против признания республики Нагорный Карабах. В ведомстве считают, что этот шаг не пойдет на пользу ни одной из сторон-участниц переговорного процесса.

Об этом заявил Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан во время обсуждения в Сенате резолюции с призывом к правительству о признании Нагорного Карабаха.

"Признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому. В этом нет интересов Армении, самого Карабаха, Франции, европейских партнеров и соглав Минской группы ОБСЕ", - сказал Лемуан.

Отметим, что в итоге Сенат Франции все же призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты сената одобрили соответствующую резолюцию.

Добавим, в октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха.

В то же время Армения планировала принять решение о признании Нагорного Карабаха только после анализа ситуации. Пашинян допускал, что Армения может не признать независимость Карабаха.

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