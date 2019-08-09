Франция не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Фото: МИД Франции (flickr.com francediplomatie)

Вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня

Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

“Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером”, - уточнили в министерстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ходе телефонного разговора Путин и Зеленский согласовали встречу в нормандском формате, проведение которой Зеленский инициирует в ближайшее время. Как ожидается, на этой встрече будут подписаны новые документы.

Кроме того, Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский подчеркивал, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Отметим, 6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военнослужащих. В ответ на это президент Украины призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе.